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Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге Бузовой

Участник известного проекта «Дом-2» Роман Гриценко засветился с новой девушкой, которая, по мнению пользователей, гораздо красивее Ольги Бузовой.

За отношениями между Бузовой и Гриценко следили все поклонники «Дома-2». Правда, несмотря на все попытки парня сблизиться с ведущей, Ольга так и осталась для него недостижимым объектом мечтаний.

Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге Бузовой

Роман даже отверг симпатию Ирины Пинчук, надеясь, что этим сможет заполучить взаимность со стороны Бузовой. Однако все оказалось тщетно. Тогда молодой человек отправился на кастинг, где наконец поставил жирную точку в своих чувствах к звезде.

Гриценко подбирал интересных участников не только для проекта, но и не забыл про себя. Несмотря на то, что на периметре пока не появилась его новая избранница, пользователи уже успели оценить ее внешние данные.

Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге Бузовой

Так, в прошлые выходные на мальчишнике Виктора Литвинова Рома появился в компании милой светловолосой девушки. Пока о ней ничего неизвестно: ни возраста, ни имени, однако поклонники уже по достоинству оценили выбор Гриценко.

Фолловеры отметили, что новая пассия гораздо красивее Ольги Бузовой. Правда, пока еще непонятно, сможет ли эта девушка заглушить в сердце Романа чувства к телеведущей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:54
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