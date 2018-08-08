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Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный особняк из-за сына Даниэля

Несколько дней назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что приобрела еще одну квартиру за 9 миллионов рублей и теперь необходимо делать в ней ремонт.

Напомним, что первую квартиру в Москве девушка купила этой зимой, но так в нее и не переехала, поскольку до сих пор не получила ключи.

Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный особняк из-за сына Даниэля

Женя призналась, что им с Даниэлем пришлось покинуть шикарный загородный особняк по большей части потому, что он расположен слишком далеко от детского сада и школы. После большого дома в квартире жить будет тесно, но молодая мамочка не считает это проблемой.

По ее словам, сейчас во второй квартире ускоренно начнется ремонт, который должен завершиться к сентябрю, чтобы успеть заселиться к началу учебного года.

Поклонники поздравили Феофилактову с приобретением недвижимости, однако решили, что переезд с шикарного особняка был не по собственному желанию, а в результате расставания с его хозяином, а точнее с ее армянским избранником. Но сама девушка эту информацию не подтверждает.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:00
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