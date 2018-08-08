Киев хочет прекратить автобусное сообщение с Россией

Гданов на своей странице соцсети Facebook назвал прекращение с Россией железнодорожного сообщения «однозначно правильным решением», которое приняло министерство инфраструктуры. Он считает, что следующим шагом станет прекращение движения автобусов между государствами. Министр инфраструктуры Украины - Владимир Омельян, раньше заявлял, что рассматривается вопрос о полном прекращении движения поездов, которые осуществляют перевозки пассажиров между соседними странами.Представители администрации ж/д транспорта «Укрзализныця» отмечают готовность следовать решениям, принимаемым властями государства. Между Украиной и Россией с 2015 года прекратилось авиасообщение. При этом количество поездов, которые следуют между странами, в разы.