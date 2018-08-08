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Киев хочет прекратить автобусное сообщение с Россией

Киев вслед за ж\д сообщением с Россией может прекратить также автобусное. Изет Гданов, являющийся представителем главы Украины в Крыму выступил с соответствующим предложением.

Киев хочет прекратить автобусное сообщение с Россией


Гданов на своей странице соцсети Facebook назвал прекращение с Россией железнодорожного сообщения «однозначно правильным решением», которое приняло министерство инфраструктуры. Он считает, что следующим шагом станет прекращение движения автобусов между государствами. Министр инфраструктуры Украины - Владимир Омельян, раньше заявлял, что рассматривается вопрос о полном прекращении движения поездов, которые осуществляют перевозки пассажиров между соседними странами.

Представители администрации ж/д транспорта «Укрзализныця» отмечают готовность следовать решениям, принимаемым властями государства. Между Украиной и Россией с 2015 года прекратилось авиасообщение. При этом количество поездов, которые следуют между странами, в разы.

 
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Политика / Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10
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