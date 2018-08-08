АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

В США обучили нейросети баскетбольным движениям

Разработчики из США обучили нейросети баскетбольным движениям. Виртуальный агент получил способность делать базовые спортивные движения и даже некоторые трюки.

В США обучили нейросети баскетбольным движениям


Основой для агента стала работа двух нейросетей, которым были переданы записи движения реальных баскетболистов. В последствие было пройдено множество обучающих алгоритмов и они смогли научиться спортивным навыкам. Персонажи современных анимированных игр и фильмов не могут похвастаться реалистичностью своих движений ввиду использования упрощенных физических моделей. Перспективной альтернативой многие разработчики считают использование алгоритмов для нейросетей, которые позволят значительно поднять уровень реалистичности.

Либинь Лю (Libin Liu), представляющий компанию DeepMotion, и специалист Университета Карнеги-Меллона Джессика Ходжинс (Jessica Hodgins) возглавили исследования и сумели добиться определенного успеха, разбивая задачу на два этапа. Сначала алгоритм должен был научиться линейным движениям, после чего эти знания уже использовались для создания нелинейных движений.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Европейские чиновники хотят запретить
Владимир Путин в Хельсинки передал Дональду
В США обучили нейросети баскетбольным движениям
Мария Адоевцева сообщила, что родила сына
Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир
Киев хочет прекратить автобусное сообщение с
Учёные доказали способность кукурузы получать
Кондолиза Райс рассказала, что Михаил Саакашвили
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала
Для сериала «Родина» восьмой сезон станет
На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в
Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень
Вода и свет позволили ученым увидеть каждую
Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный
Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге
Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе
Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за
Кристина Асмус не носит нижнее белье
Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует
Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной
Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко
«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет
Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину
Участник драки с Сэми Насери рассказал что
53-летняя Элизабет Херли показала эффектное
Греция без объяснений отказала в визах
Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с
Анджелина Джоли требует от Брэда Питта выплаты
Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона
Просмотреть все новости