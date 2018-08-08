В США обучили нейросети баскетбольным движениям

Основой для агента стала работа двух нейросетей, которым были переданы записи движения реальных баскетболистов. В последствие было пройдено множество обучающих алгоритмов и они смогли научиться спортивным навыкам. Персонажи современных анимированных игр и фильмов не могут похвастаться реалистичностью своих движений ввиду использования упрощенных физических моделей. Перспективной альтернативой многие разработчики считают использование алгоритмов для нейросетей, которые позволят значительно поднять уровень реалистичности.Либинь Лю (Libin Liu), представляющий компанию DeepMotion, и специалист Университета Карнеги-Меллона Джессика Ходжинс (Jessica Hodgins) возглавили исследования и сумели добиться определенного успеха, разбивая задачу на два этапа. Сначала алгоритм должен был научиться линейным движениям, после чего эти знания уже использовались для создания нелинейных движений.