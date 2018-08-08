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Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует Евгению Феофилактову

Экс-участник известной телестройки «Дом-2» Антон Гусев, по мнению пользователей, решил вернуться к бывшей жене Евгении Феофилактовой, поэтому всячески вторгается в ее жизнь.

Не так давно Феофилактова пожаловалась поклонникам, что в ее личную жизнь постоянно вторгаются известные люди и мешают ей спокойно существовать и строить новые отношения.

Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует Евгению Феофилактову

Евгения не стала называть конкретных имен, однако фанаты решили, что бывшая участница «Дома-2» намекает на своего экс-супруга Антона Гусева. Напомним, что пара развелась почти два года назад, при этом у них есть общий ребенок.

Пользователи уверены, что мужчина не счастлив в новых отношениях с Викторией Романец и жалеет о том, что в свое время бросил Феофилактову. Главным доказательством этому стал тот факт, что в микроблоге Гусева пропали общие фотографии с его нынешней пассией.

Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует Евгению Феофилактову

Поэтому теперь, по мнению фолловеров, Антон намерен исправить ошибки прошлого и вернуться к бывшей жене. Только вот сама Евгения, по всей видимости, возвращать былые отношения не хочет.

К тому же до сих пор неясно, действительно ли девушку преследует Гусев. Ведь, вполне возможно, что поклонники ошиблись, а сама Феофилактова имела в виду совсем другого человека.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:27
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