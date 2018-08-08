Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует Евгению Феофилактову

Не так давно Феофилактова пожаловалась поклонникам, что в ее личную жизнь постоянно вторгаются известные люди и мешают ей спокойно существовать и строить новые отношения.Евгения не стала называть конкретных имен, однако фанаты решили, что бывшая участница «Дома-2» намекает на своего экс-супруга Антона Гусева. Напомним, что пара развелась почти два года назад, при этом у них есть общий ребенок.Пользователи уверены, что мужчина не счастлив в новых отношениях с Викторией Романец и жалеет о том, что в свое время бросил Феофилактову. Главным доказательством этому стал тот факт, что в микроблоге Гусева пропали общие фотографии с его нынешней пассией.Поэтому теперь, по мнению фолловеров, Антон намерен исправить ошибки прошлого и вернуться к бывшей жене. Только вот сама Евгения, по всей видимости, возвращать былые отношения не хочет.К тому же до сих пор неясно, действительно ли девушку преследует Гусев. Ведь, вполне возможно, что поклонники ошиблись, а сама Феофилактова имела в виду совсем другого человека.