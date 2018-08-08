Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на Луне

Материалы были сделаны во время миссии Аполло-10, когда астронавты заметили на спутнике Земли загадочные внеземные конструкции. В данном случае, сооружение пришельцев имеет внушительные размеры и хорошо видно на фоне ландшафтов небесного тела.Кроме того, исследователь смог увидеть плоскую поверхность НЛО, парящего над объектом. Он даже не сомневается, что NASA предпочитает не озвучивать такие сведения, хотя прекрасно знает о существовании гуманоидов.