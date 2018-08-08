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Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на Луне

Уфологу Скотту Варингу удалось сделать очередное открытие после просмотра фото NASA. Он обнаружил башню и базу НЛО на Луне, отметив, что агентство опять скрывает информацию от общества.

Материалы были сделаны во время миссии Аполло-10, когда астронавты заметили на спутнике Земли загадочные внеземные конструкции. В данном случае, сооружение пришельцев имеет внушительные размеры и хорошо видно на фоне ландшафтов небесного тела.

Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на Луне


Кроме того, исследователь смог увидеть плоскую поверхность НЛО, парящего над объектом. Он даже не сомневается, что NASA предпочитает не озвучивать такие сведения, хотя прекрасно знает о существовании гуманоидов.

 
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В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00
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