Уфолог Скотт Варинг обнаружил башню и базу НЛО на Луне
Уфологу Скотту Варингу удалось сделать очередное открытие после просмотра фото NASA. Он обнаружил башню и базу НЛО на Луне, отметив, что агентство опять скрывает информацию от общества.
Материалы были сделаны во время миссии Аполло-10, когда астронавты заметили на спутнике Земли загадочные внеземные конструкции. В данном случае, сооружение пришельцев имеет внушительные размеры и хорошо видно на фоне ландшафтов небесного тела.
Кроме того, исследователь смог увидеть плоскую поверхность НЛО, парящего над объектом. Он даже не сомневается, что NASA предпочитает не озвучивать такие сведения, хотя прекрасно знает о существовании гуманоидов.
Материалы были сделаны во время миссии Аполло-10, когда астронавты заметили на спутнике Земли загадочные внеземные конструкции. В данном случае, сооружение пришельцев имеет внушительные размеры и хорошо видно на фоне ландшафтов небесного тела.
Кроме того, исследователь смог увидеть плоскую поверхность НЛО, парящего над объектом. Он даже не сомневается, что NASA предпочитает не озвучивать такие сведения, хотя прекрасно знает о существовании гуманоидов.
В мире
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00