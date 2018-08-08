Учёные доказали способность кукурузы получать азот от бактерий-симбионтов
Учёные смогли доказать способность ряда видов кукурузы получать от бактерий-симбионтов требуемый им азот. Данное открытие позволит уменьшить использование азотных удобрений, загрязняющих водоемы и почву.
Азотфиксирующие бактерии позволяют бобовым, злакам усваивать из воздуха азот при помощи воздушных корней. Данное свойство растений открыл 30 лет назад биолог Говард-Ян Шапиро. Исследователь обнаружил сорт кукурузы, именуемый Sierra Mixe, который произрастает без удобрений, на почве бедной азотом поблизости мексиканского города Оахака.
Ученые сравнили соотношение изотопов азота-14, а также азота-15. При этом они выяснили, что Sierra Mixe из воздуха получает 29 – 82 процента азота. Привив данную способность прочим культурам, исследователи смогут уменьшить применение удобрений, являющихся вредными для водоемов и почвы. Раньше представителями агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов было разрешено выращивать генетически модифицированную кукурузу SmartStax Pro компании Monsanto, убивающую главного вредителя данной культуры.
Азотфиксирующие бактерии позволяют бобовым, злакам усваивать из воздуха азот при помощи воздушных корней. Данное свойство растений открыл 30 лет назад биолог Говард-Ян Шапиро. Исследователь обнаружил сорт кукурузы, именуемый Sierra Mixe, который произрастает без удобрений, на почве бедной азотом поблизости мексиканского города Оахака.
Ученые сравнили соотношение изотопов азота-14, а также азота-15. При этом они выяснили, что Sierra Mixe из воздуха получает 29 – 82 процента азота. Привив данную способность прочим культурам, исследователи смогут уменьшить применение удобрений, являющихся вредными для водоемов и почвы. Раньше представителями агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов было разрешено выращивать генетически модифицированную кукурузу SmartStax Pro компании Monsanto, убивающую главного вредителя данной культуры.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00