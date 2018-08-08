Учёные доказали способность кукурузы получать азот от бактерий-симбионтов

Азотфиксирующие бактерии позволяют бобовым, злакам усваивать из воздуха азот при помощи воздушных корней. Данное свойство растений открыл 30 лет назад биолог Говард-Ян Шапиро. Исследователь обнаружил сорт кукурузы, именуемый Sierra Mixe, который произрастает без удобрений, на почве бедной азотом поблизости мексиканского города Оахака.Ученые сравнили соотношение изотопов азота-14, а также азота-15. При этом они выяснили, что Sierra Mixe из воздуха получает 29 – 82 процента азота. Привив данную способность прочим культурам, исследователи смогут уменьшить применение удобрений, являющихся вредными для водоемов и почвы. Раньше представителями агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов было разрешено выращивать генетически модифицированную кукурузу SmartStax Pro компании Monsanto, убивающую главного вредителя данной культуры.