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Учёные доказали способность кукурузы получать азот от бактерий-симбионтов

Учёные смогли доказать способность ряда видов кукурузы получать от бактерий-симбионтов требуемый им азот. Данное открытие позволит уменьшить использование азотных удобрений, загрязняющих водоемы и почву.

Учёные доказали способность кукурузы получать азот от бактерий-симбионтов


Азотфиксирующие бактерии позволяют бобовым, злакам усваивать из воздуха азот при помощи воздушных корней. Данное свойство растений открыл 30 лет назад биолог Говард-Ян Шапиро. Исследователь обнаружил сорт кукурузы, именуемый Sierra Mixe, который произрастает без удобрений, на почве бедной азотом поблизости мексиканского города Оахака.

Ученые сравнили соотношение изотопов азота-14, а также азота-15. При этом они выяснили, что Sierra Mixe из воздуха получает 29 – 82 процента азота. Привив данную способность прочим культурам, исследователи смогут уменьшить применение удобрений, являющихся вредными для водоемов и почвы. Раньше представителями агентства по охране окружающей среды Соединённых Штатов было разрешено выращивать генетически модифицированную кукурузу SmartStax Pro компании Monsanto, убивающую главного вредителя данной культуры.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00
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