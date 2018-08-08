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Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир байтов

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что в результате деятельности Apple Music музыка перестает быть искусством, постепенно превращаясь в мир байтов.

Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир байтов

Ранее стало известно, что по числу платных подписчиков в Соединенных Штатах Apple Music с большим отрывом обогнала Spotify. И сейчас конкурентная борьба между этими титанами значительно усилилась. Чтобы вернуть было лидерство, в Spotify даже хотели переманить экс-куратора Apple R & B Карла Черри. Всемирно известная «яблочная» компания планирует заработать в 2021 году 50 миллиардов долларов, тога как в 2017 году этот показатель составил около 30 миллиардов.

Приоритетным направлением считается Apple Music и платные подписки. Ведь данное приложение успешно установлено на нескольких миллионах iPhone и iPad. Между тем, Spotify доступен только пользователям Amazon Echo и Google Home. Apple Music бесплатно предоставляет новым пользователям трехмесячную пробную версию, а в Spotify доступен бесплатный пакет с ограниченными функциями. При этом обе конкурирующие фирмы берут одинаковую плату за подписку – 9,99 доллара.

 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:20
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