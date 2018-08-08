Кондолиза Райс рассказала, что Михаил Саакашвили «сорвался с поводка»
Кондолиза Райс - бывший госсекретарь США, признала, что, Михаил Саакашвили - экс-президент Грузии, «сорвался с поводка», во время конфликта на территории Южной Осетии. Об этом заявил Сергей Иванов спецпредставитель президента РФ.
По словам Иванова, Кондолиза Райс призналась в частной, приватной беседе, не на микрофон, что это является инициативой Саакашвили, который является виновником войны. Спецпредставитель главы России сказал, что об этом бывший госсекретарь говорила ему в 2007 году в личных беседах.
Грузинские военные в ночь на восьмое августа 2008 года провели массированный обстрел всей Южной Осетии, проведённый из УЗО «Град». Потом было проведено нападение на Цхинвал, блокировав и обстреляв предварительно опорный пункт миротворцев РФ, дислоцированных в регионе.
Затем РФ ввела в республику войска. После пятидневных боевых действий Россия вытеснила грузинские войска из региона. Москва в августе 2008-го года признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. До этого они являлись автономными республиками непосредственно в составе Грузии.
По словам Иванова, Кондолиза Райс призналась в частной, приватной беседе, не на микрофон, что это является инициативой Саакашвили, который является виновником войны. Спецпредставитель главы России сказал, что об этом бывший госсекретарь говорила ему в 2007 году в личных беседах.
Грузинские военные в ночь на восьмое августа 2008 года провели массированный обстрел всей Южной Осетии, проведённый из УЗО «Град». Потом было проведено нападение на Цхинвал, блокировав и обстреляв предварительно опорный пункт миротворцев РФ, дислоцированных в регионе.
Затем РФ ввела в республику войска. После пятидневных боевых действий Россия вытеснила грузинские войска из региона. Москва в августе 2008-го года признала суверенитет Абхазии, а также Южной Осетии. До этого они являлись автономными республиками непосредственно в составе Грузии.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:50