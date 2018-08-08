Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в Нью-Йорке

Находка была сделана через несколько часов после приземления. В связи с этим фактом авиакомпания совместно с полицией приступила к расследованию, рассчитывая установить подробности и главных виновников случившегося.Официальные представители American Airlines назвали ситуацию трагической и деликатной. Но сообщить о том, находились ли среди пассажиров беременные женщины или путешественники с маленькими детьми, в компании отказались.Лайнер временно был отстранен от полетов, а в аэропорту Нью-Йорка предупредили о возможной задержке других рейсов.