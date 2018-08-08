АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в Нью-Йорке

Мертвый человеческий эмбрион нашли сотрудники авиакомпании American Airlines в туалете самолета, прилетевшего ночью в Нью-Йорк из города Шарлотт (Северная Каролина).

Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в Нью-Йорке

Находка была сделана через несколько часов после приземления. В связи с этим фактом авиакомпания совместно с полицией приступила к расследованию, рассчитывая установить подробности и главных виновников случившегося.

Официальные представители American Airlines назвали ситуацию трагической и деликатной. Но сообщить о том, находились ли среди пассажиров беременные женщины или путешественники с маленькими детьми, в компании отказались.

Лайнер временно был отстранен от полетов, а в аэропорту Нью-Йорка предупредили о возможной задержке других рейсов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
В мире / Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Европейские чиновники хотят запретить
Владимир Путин в Хельсинки передал Дональду
В США обучили нейросети баскетбольным движениям
Мария Адоевцева сообщила, что родила сына
Тим Кук: Apple Music превращает искусство в мир
Киев хочет прекратить автобусное сообщение с
Учёные доказали способность кукурузы получать
Кондолиза Райс рассказала, что Михаил Саакашвили
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала
Для сериала «Родина» восьмой сезон станет
На лице у Марины Африкантовой внушительная щетина
Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в
Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень
Вода и свет позволили ученым увидеть каждую
Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный
Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге
Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе
Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за
Кристина Асмус не носит нижнее белье
Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует
Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной
Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко
«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет
Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину
Участник драки с Сэми Насери рассказал что
53-летняя Элизабет Херли показала эффектное
Греция без объяснений отказала в визах
Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с
Анджелина Джоли требует от Брэда Питта выплаты
Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона
Просмотреть все новости