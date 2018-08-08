Человеческий эмбрион нашли в туалете самолета в Нью-Йорке
Мертвый человеческий эмбрион нашли сотрудники авиакомпании American Airlines в туалете самолета, прилетевшего ночью в Нью-Йорк из города Шарлотт (Северная Каролина).
Находка была сделана через несколько часов после приземления. В связи с этим фактом авиакомпания совместно с полицией приступила к расследованию, рассчитывая установить подробности и главных виновников случившегося.
Официальные представители American Airlines назвали ситуацию трагической и деликатной. Но сообщить о том, находились ли среди пассажиров беременные женщины или путешественники с маленькими детьми, в компании отказались.
Лайнер временно был отстранен от полетов, а в аэропорту Нью-Йорка предупредили о возможной задержке других рейсов.
Находка была сделана через несколько часов после приземления. В связи с этим фактом авиакомпания совместно с полицией приступила к расследованию, рассчитывая установить подробности и главных виновников случившегося.
Официальные представители American Airlines назвали ситуацию трагической и деликатной. Но сообщить о том, находились ли среди пассажиров беременные женщины или путешественники с маленькими детьми, в компании отказались.
Лайнер временно был отстранен от полетов, а в аэропорту Нью-Йорка предупредили о возможной задержке других рейсов.
В мире / Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:20