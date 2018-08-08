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Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину Ослину

Поклонники бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Виктории Романец раскритиковали Кристину Ослину, которая попыталась унизить их кумира.

Не так давно нынешняя девушка Андрея Черкасова Кристина нелестно высказалась в адрес его бывшей пассии. Девушка заявила, что ее соперница не так уж красива и не отличается глубокими умственными способностями.

Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину Ослину

Несмотря на то, что Ослина специально не называла имен, поклонники догадались, что речь шла о бывшей девушке Черкасова Виктории Романец.
Хоть открытых обвинений в ее адрес и не поступало, однако фанаты Романец восприняли все это на свой счет и были оскорблены тем, что Кристина позволила себе говорить гадости в адрес Виктории.

Поклонники Романец, защищая своего кумира, раскритиковали обидчицу, заявив, что Андрей никогда не славился верностью, так что Ослину ожидает та же учесть, что и всех его бывших – Черкасов ее тоже скоро бросит.

Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину Ослину

Поэтому пользователи посоветовали Кристине не издеваться над бывшими пассиями Андрея, так как она сама может в скором времени оказаться на их месте.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:53
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