Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень постаревшей

Ольга Ломоносова особенно запомнилась поклонникам по роли Киры Воропаевой из сериала «Не родись красивой». Актриса в период съемок данного фильма являлась супругой Павла Сафонова. Супруги имеют две дочери, Варвару и Александру, а также сына Федора, родившегося в апреле 2017 года. 40-летняя Ольга со своей семьей в настоящее время отдыхает в Греции. Актриса на днях выложила в Сеть снимок с сыном. На фотографии знаменитость стоит на пляже и держит в руках малыша. Одни пользователи оценили данный снимок, сказав много хорошего о ребёнке. При этом нашлись те, которым Ольга Ломоносова показалась постаревшей. Некоторые пользователи стали защищать её, греша на неудачный снимок.Многие фолловеры хвалят стройную фигуру актрисы, несмотря на то, что она родила сына около года назад. На сегодняшний день Ломоносова играет в театре, а также продолжает сниматься в российском кино.