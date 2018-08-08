Вода и свет позволили ученым увидеть каждую клетку рака

Исследователи заявили о разработке нового неинвазивного способа снимков злокачественной опухоли в живых тканях. С помощью новой методики появилась возможность проникновения в живые ткани с целью распознавания рака на ранних стадиях развития. Кроме этого, таким способом можно рассмотреть признаки старения и общие особенности развития индивидуума.В настоящее время врачи не могут похвастаться умением быстро и точно установить место дислокации опухоли. Позитронно-эмиссионная или магнитно-резонансная томография способны определить рак, но не могут отделить неповрежденные клетки. В результате ампутируется вся область, подозреваемая в наличии злокачественных образований.С целью получения высокоточных фотографий раковых клеток ученые использовали свет и тяжелую воду, а также сильные микроскопы и лазеры.