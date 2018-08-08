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Вода и свет позволили ученым увидеть каждую клетку рака

Вода и свет позволили ученым из Колумбийского университета увидеть каждую клетку рака. О деталях новейшего исследования сообщает научный журнал Nature Communications.

Вода и свет позволили ученым увидеть каждую клетку рака


Исследователи заявили о разработке нового неинвазивного способа снимков злокачественной опухоли в живых тканях. С помощью новой методики появилась возможность проникновения в живые ткани с целью распознавания рака на ранних стадиях развития. Кроме этого, таким способом можно рассмотреть признаки старения и общие особенности развития индивидуума.

В настоящее время врачи не могут похвастаться умением быстро и точно установить место дислокации опухоли. Позитронно-эмиссионная или магнитно-резонансная томография способны определить рак, но не могут отделить неповрежденные клетки. В результате ампутируется вся область, подозреваемая в наличии злокачественных образований.

С целью получения высокоточных фотографий раковых клеток ученые использовали свет и тяжелую воду, а также сильные микроскопы и лазеры.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:00
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