Вода и свет позволили ученым увидеть каждую клетку рака
Вода и свет позволили ученым из Колумбийского университета увидеть каждую клетку рака. О деталях новейшего исследования сообщает научный журнал Nature Communications.
Исследователи заявили о разработке нового неинвазивного способа снимков злокачественной опухоли в живых тканях. С помощью новой методики появилась возможность проникновения в живые ткани с целью распознавания рака на ранних стадиях развития. Кроме этого, таким способом можно рассмотреть признаки старения и общие особенности развития индивидуума.
В настоящее время врачи не могут похвастаться умением быстро и точно установить место дислокации опухоли. Позитронно-эмиссионная или магнитно-резонансная томография способны определить рак, но не могут отделить неповрежденные клетки. В результате ампутируется вся область, подозреваемая в наличии злокачественных образований.
С целью получения высокоточных фотографий раковых клеток ученые использовали свет и тяжелую воду, а также сильные микроскопы и лазеры.
Исследователи заявили о разработке нового неинвазивного способа снимков злокачественной опухоли в живых тканях. С помощью новой методики появилась возможность проникновения в живые ткани с целью распознавания рака на ранних стадиях развития. Кроме этого, таким способом можно рассмотреть признаки старения и общие особенности развития индивидуума.
В настоящее время врачи не могут похвастаться умением быстро и точно установить место дислокации опухоли. Позитронно-эмиссионная или магнитно-резонансная томография способны определить рак, но не могут отделить неповрежденные клетки. В результате ампутируется вся область, подозреваемая в наличии злокачественных образований.
С целью получения высокоточных фотографий раковых клеток ученые использовали свет и тяжелую воду, а также сильные микроскопы и лазеры.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:00