Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 7 Авг 2018 в 2:29 PDT

Младшему сыну Максима Виторгана скоро исполнится два года, Платона артист воспитывает вместе со своей супругой Ксений Собчак. Также у него имеются дети от первого брака – 22-летняя Полина и 17-летний Даниил. Судя по снимку, сыновья знаменитого отца неплохо ладят между собой.На фотографии дети Виторгана расположились на кровати, занимаясь каждый своим делом. Этот снимок актёр подписал: «По-братски». В комментариях подписчики отметили, что сын Даниил очень похож на отца, а некоторые рассмотрели в нём черты знаменитого деда Эммануила Виторгана.