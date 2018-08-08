Кристина Асмус не носит нижнее белье

«Женщина без красивого нижнего белья не имеет права называть себя перфекционисткой. А ежедневные выделения у Вас по платью стекают?», «Руки моете, а нижнее белье не носите, а как же гигиена, оно для этого и носится», «Как можно ходить без трусов, это, по меньшей мере, негигиенично, тем более, если вы так повёрнуты на чистоте», - иронизируют в Сети.



На своей страничке в Instagram Кристина Асмус сделала ряд неожиданных признаний. 30-летняя супруга Гарика Харламова и дочь «Ириски» из «АБВГДейки» решила открыть фанатам несколько новых фактов о себе.Она назвала себя «адским перфекционистом» и заявила, что моет руки по 15-20 раз в день. Она также отметила, что не любит фотографироваться, спит на правом боку, а многие гимнастические элементы из картины «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» она выполняла самостоятельно.Кроме этого, оказалось, что Кристине Асмус больше прочих напитков нравится горячий чай. А еще – она никогда в жизни не пробовала чурчхелу, но уверена, что не любит это восточное лакомство.Самым последним и самым пикантным прозвучало признание о том, что Асмус не носит нижнее белье. О причинах такой привычки она умолчала, чем создала уже больше интриги.