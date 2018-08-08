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Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной фотосессии

Дилан Дуглас с сестрой Кэрис снялись в оригинальной, забавной фотосессии. Дети Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс захотели перевоплотиться в монархов.

Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной фотосессии


Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс уже 20 лет вместе. Они встречались 2 года, пока всё-таки не узаконили отношения. За годы своего брака, пара успела пережить биполярное расстройство Кэтрин, лечение Майкла Дугласа от онкологии, а также болезненное расставание, которое закончилось примирением. В настоящее время они являются счастливой семьёй. Их дочка Кэрис выросла настоящей красавицей. Ей сейчас 15 лет, однако, она успела уже настрадаться из-за известной своей фамилии. При этом брат Кэрис - Дилан не уступает ей в обаянии. Завтра парню исполнится 18 лет. Он в преддверии праздника решил вместе с сестрой поучаствовать в необычной фотосессии.

Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной фотосессии


Дилан на фото позирует в мундире, а также с саблей в руках. При этом Кэрис находится в кресле, одетая в черное платье и меховую накидку. Дети Дугласа и Зеты-Джонс спародировали в данном случае британскую королевскую семью.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:20
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