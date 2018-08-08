Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

Как сообщает издание РИА Новости, судебное заседание перенесено по причине, поданного встречного иска от Евгения Петросяна. В своём заявлении артист просит о разделе имущества в равных долях, а не так, как требует Степаненко – она хочет отсудить большую часть.К тому же защита Петросяна указала на то, что иск Степаненко был составлен некорректно. В частности, в шапке документа женщина обратилась с просьбой о разводе и разделе имущества, а в описании она акцентирует внимание исключительно на второй части, совсем забывая о расторжении брака.