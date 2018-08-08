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Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко

Московский Хамовнический суд отложил рассмотрение иска, поданного в связи с разводом и разделом имущества артистов Евгения Пертосяна и Елены Степаненко. Повторное заседание назначено на 13 августа текущего года, а пока на имущество юмористов наложили арест.

Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко


Как сообщает издание РИА Новости, судебное заседание перенесено по причине, поданного встречного иска от Евгения Петросяна. В своём заявлении артист просит о разделе имущества в равных долях, а не так, как требует Степаненко – она хочет отсудить большую часть.

К тому же защита Петросяна указала на то, что иск Степаненко был составлен некорректно. В частности, в шапке документа женщина обратилась с просьбой о разводе и разделе имущества, а в описании она акцентирует внимание исключительно на второй части, совсем забывая о расторжении брака.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:10
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