«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет изобретательницу Wi-Fi Хеди Ламарр

Сценарист Сара Трим и продюсер Уоррен Литтлфилд намерены снять мини-сериал под названием Showtime, посвященный легендарной голливудской звезде и изобретательнице Хеди Ламарр.Галь Гадот стала знаменитой после работы в таких картинах, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Чудо-Женщина», «Шпионы по соседству», «Форсаж». 33-летняя актриса полюбилась публике своим искрометным талантом играть женщин необычных, запоминающихся.Похоже, что новая работа Галь Гадот не станет исключением, поскольку ей придется сыграть выдающуюся героиню своего времени. Ведь даже день рождения Хеди Ламарр (9 ноября) стал Днем изобретателя в немецкоязычных странах, а ее имя было внесено в Национальный зал славы изобретателей США.Ранее Галь Гадот запомнилась публике своей громкой фразой: «Кто не феминист, тот сексист». В жизни она также является горячей амазонкой, поскольку служила в армии и победила на национальном конкурсе красоты.