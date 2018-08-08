АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет изобретательницу Wi-Fi Хеди Ламарр

Известная израильская актриса и модель Галь Годот, известная по главной роли в фильме «Чудо-женщина», в новой картине сыграет изобретательницу беспроводного доступа к Сети Wi-Fi Хеди Ламарр.

«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет изобретательницу Wi-Fi Хеди Ламарр

Сценарист Сара Трим и продюсер Уоррен Литтлфилд намерены снять мини-сериал под названием Showtime, посвященный легендарной голливудской звезде и изобретательнице Хеди Ламарр.

Галь Гадот стала знаменитой после работы в таких картинах, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Чудо-Женщина», «Шпионы по соседству», «Форсаж». 33-летняя актриса полюбилась публике своим искрометным талантом играть женщин необычных, запоминающихся.

Похоже, что новая работа Галь Гадот не станет исключением, поскольку ей придется сыграть выдающуюся героиню своего времени. Ведь даже день рождения Хеди Ламарр (9 ноября) стал Днем изобретателя в немецкоязычных странах, а ее имя было внесено в Национальный зал славы изобретателей США.

Ранее Галь Гадот запомнилась публике своей громкой фразой: «Кто не феминист, тот сексист». В жизни она также является горячей амазонкой, поскольку служила в армии и победила на национальном конкурсе красоты.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Ломоносова показалась поклонникам очень
Вода и свет позволили ученым увидеть каждую
Евгения Феофилактова покинула шикарный загородный
Роман Гриценко нашел достойную замену Ольге
Максим Виторган запечатлел своих сыновей вместе
Сергей Шнуров раскритиковал Земфиру за
Кристина Асмус не носит нижнее белье
Пользователи уверены, что Антон Гусев преследует
Дилан и Кэрис Дуглас снялись в оригинальной
Суд арестовал недвижимость Петросяна и Степаненко
«Чудо-женщина» Галь Гадот сыграет
Фанаты Виктории Романец раскритиковали Кристину
Участник драки с Сэми Насери рассказал что
53-летняя Элизабет Херли показала эффектное
Греция без объяснений отказала в визах
Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с
Анджелина Джоли требует от Брэда Питта выплаты
Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона
Мать Сергея Скрипаля планирует посетить
Шепелев поймал сына Яны Рудковской на лжи
Сервис Tutu.ru провёл голосование на «самое
Первый российский спорткар Marussia продают за 10
Ученые отыскали новый способ лечения ВИЧ
Компания Ford подняла цены практически на все
10-минутная медитация повышает когнитивные
PSA отчиталась за продажу авто по программам
Ученые обнаружили источник следов «темной
Ученые составили список технологий, взятых у
Привычка смотреть в зеркало влияет на психическое
Лесные пожары в Ирландии открыли послание Второй
Просмотреть все новости