53-летняя Элизабет Херли показала эффектное декольте
Известная британская актриса и модель Элизабет Херли в свои 53 года выглядит великолепно. В этом в очередной раз смогли убедиться подписчики ее Instagram, увидев эффектное декольте своей любимицы.
Накануне Элизабет Херли выложила в Сеть небольшой ролик с комментарием о том, что вечеринка всегда удается, если с нее уходят босиком». В кадрах видео она действительно идет с босыми ногами, держа в руках сверкающие золотом туфли-шпильки.
На звезде черное кружевное платье с глубоким вырезом на груди, способным вызвать косоглазие у многих представителей сильного пола. Наряд отличается изысканностью и почти полной неспособностью скрыть изгибы сексуальной фигуры.
В комментариях к ролику появилось множество восхищенных откликов. Поклонники называли Элизабет Херли богиней, а кто-то даже заявил, что она настоящая вампирша, потому что оставаться такой молодой можно только за счет чужой крови.
Недавно в беседе с журналистами Херли призналась, что для поддержания своей красоты ей нет нужды обращаться к косметологам и пропадать в фитнес-зале. Главным секретом своей привлекательности она считает умение радоваться жизни, уверенность в себе плюс умеренная физическая активность.
Накануне Элизабет Херли выложила в Сеть небольшой ролик с комментарием о том, что вечеринка всегда удается, если с нее уходят босиком». В кадрах видео она действительно идет с босыми ногами, держа в руках сверкающие золотом туфли-шпильки.
На звезде черное кружевное платье с глубоким вырезом на груди, способным вызвать косоглазие у многих представителей сильного пола. Наряд отличается изысканностью и почти полной неспособностью скрыть изгибы сексуальной фигуры.
В комментариях к ролику появилось множество восхищенных откликов. Поклонники называли Элизабет Херли богиней, а кто-то даже заявил, что она настоящая вампирша, потому что оставаться такой молодой можно только за счет чужой крови.
Недавно в беседе с журналистами Херли призналась, что для поддержания своей красоты ей нет нужды обращаться к косметологам и пропадать в фитнес-зале. Главным секретом своей привлекательности она считает умение радоваться жизни, уверенность в себе плюс умеренная физическая активность.
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:40