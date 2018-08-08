53-летняя Элизабет Херли показала эффектное декольте

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1) 7 Авг 2018 в 6:30 PDT

Накануне Элизабет Херли выложила в Сеть небольшой ролик с комментарием о том, что вечеринка всегда удается, если с нее уходят босиком». В кадрах видео она действительно идет с босыми ногами, держа в руках сверкающие золотом туфли-шпильки.На звезде черное кружевное платье с глубоким вырезом на груди, способным вызвать косоглазие у многих представителей сильного пола. Наряд отличается изысканностью и почти полной неспособностью скрыть изгибы сексуальной фигуры.В комментариях к ролику появилось множество восхищенных откликов. Поклонники называли Элизабет Херли богиней, а кто-то даже заявил, что она настоящая вампирша, потому что оставаться такой молодой можно только за счет чужой крови.Недавно в беседе с журналистами Херли призналась, что для поддержания своей красоты ей нет нужды обращаться к косметологам и пропадать в фитнес-зале. Главным секретом своей привлекательности она считает умение радоваться жизни, уверенность в себе плюс умеренная физическая активность.