Греция без объяснений отказала в визах православным священникам России

Протоиерей Василий Биксей отмечает, что его семья купила тур по православным греческим святыням в начале текущего года. Документы на шенгенскую визу он подал на всю семью. При этом её выдали всем кроме протоирея, вследствие того, что отсутствуют обоснования пребывания его на территории Греции. Настоятель отмечает, что он два раза относил в консульство документы – через туроператора, а также лично. По словам Василия Биксея, его случай является не единственным.Например, протоиерей Владимир Вигилянский направил даже письмо Андреасу Фриганосу - послу Греции в России. Священник напомнил, что в Греции он был 15 раз, включая научные конференции, книжные ярмарки, паломничество, отдых у друзей. Недавно он опять подавал свои документы на визу. Однако представители консульства решили уточнить, является ли он на самом деле священником, хотя в поданных документах имелась справка, что он является настоятелем храма Мученицы Татианы. В итоге ему все же выдали визу, но только на месяц. Девушка выдававшая Владимиру паспорт объяснила, что если бы он не написал, что является священником, тогда визу бы открыли на 3 года. А вот посол Греции оставил письмо протоирея без ответа.