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Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с тремя силовыми агрегатами

Первые подробности появились о флагманском внедорожнике Cadillac Escalade новой генерации. В продажу данная модель автомобиля поступит в 2020 году.

Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с тремя силовыми агрегатами


Ожидается, что американский производитель, помимо серьёзного обновления внешности, оснастит внедорожник тремя вариантами двигателя. В моторную линейку следующего поколения внедорожника войдёт бензиновый агрегат объёмом 6,2 литра производительностью 420 лошадиных сил, новый бензиновый мотор ёмкостью 4,2 литра мощностью 550 «лошадей», а также гибридная силовая установка, о которой ничего не известно. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» на 10 ступеней.

Актуальная генерация Cadillac Escalade на российском рынке появился в продаже в начале текущего года по цене от 4 990 000 рублей. Автомобиль доступен с форсированным агрегатом объёмом 6,2 литра, выдающим 426 лошадиных сил, и с новой 8-ступенчатой АКПП.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 08:20
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