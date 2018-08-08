Новый внедорожник Cadillac Escalade предложат с тремя силовыми агрегатами

Ожидается, что американский производитель, помимо серьёзного обновления внешности, оснастит внедорожник тремя вариантами двигателя. В моторную линейку следующего поколения внедорожника войдёт бензиновый агрегат объёмом 6,2 литра производительностью 420 лошадиных сил, новый бензиновый мотор ёмкостью 4,2 литра мощностью 550 «лошадей», а также гибридная силовая установка, о которой ничего не известно. В качестве трансмиссии предлагается «автомат» на 10 ступеней.Актуальная генерация Cadillac Escalade на российском рынке появился в продаже в начале текущего года по цене от 4 990 000 рублей. Автомобиль доступен с форсированным агрегатом объёмом 6,2 литра, выдающим 426 лошадиных сил, и с новой 8-ступенчатой АКПП.