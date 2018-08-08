Анджелина Джоли требует от Брэда Питта выплаты алиментов

Суд пока не определился с точными размерами «значимой финансовой поддержки» на шестерых родных и приемных детей звездной пары.О разводе «мистера и миссис Смитт» стало известно осенью 2016 года. Супруги, считавшиеся одной из самых гармоничных и сексуальных пар, разошлись с большим скандалом и не могут до сих пор заверить бракоразводный процесс.По оценкам адвокатом Джоли, ее экс-супруг задолжал 1,5 миллиона долларов. Но кроме этой суммы актриса настаивает на выплате 5 миллионов, которые пойдут на обучение детей.Ранее юристы Брэда Питта заявили о намерении добиваться прав на равноправную опеку над детьми. Но Джоли эта идея категорично не нравится.Судебные битвы продолжаются.