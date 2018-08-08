Анджелина Джоли требует от Брэда Питта выплаты алиментов
Злостным неплательщиком алиментов оказался знаменитый голливудский актер Брэд Питт, который не оказывал детям «значимой поддержки» вот уже полтора года. Об этом с гневом рассказала его бывшая супруга Анджелина Джоли, заявив о намерении добиваться справедливости в суде.
Суд пока не определился с точными размерами «значимой финансовой поддержки» на шестерых родных и приемных детей звездной пары.
О разводе «мистера и миссис Смитт» стало известно осенью 2016 года. Супруги, считавшиеся одной из самых гармоничных и сексуальных пар, разошлись с большим скандалом и не могут до сих пор заверить бракоразводный процесс.
По оценкам адвокатом Джоли, ее экс-супруг задолжал 1,5 миллиона долларов. Но кроме этой суммы актриса настаивает на выплате 5 миллионов, которые пойдут на обучение детей.
Ранее юристы Брэда Питта заявили о намерении добиваться прав на равноправную опеку над детьми. Но Джоли эта идея категорично не нравится.
Судебные битвы продолжаются.
Суд пока не определился с точными размерами «значимой финансовой поддержки» на шестерых родных и приемных детей звездной пары.
О разводе «мистера и миссис Смитт» стало известно осенью 2016 года. Супруги, считавшиеся одной из самых гармоничных и сексуальных пар, разошлись с большим скандалом и не могут до сих пор заверить бракоразводный процесс.
По оценкам адвокатом Джоли, ее экс-супруг задолжал 1,5 миллиона долларов. Но кроме этой суммы актриса настаивает на выплате 5 миллионов, которые пойдут на обучение детей.
Ранее юристы Брэда Питта заявили о намерении добиваться прав на равноправную опеку над детьми. Но Джоли эта идея категорично не нравится.
Судебные битвы продолжаются.
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:10