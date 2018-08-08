Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона

По словам певца, Кобзона не выписывали из больницы ввиду его стабильно тяжелого состояния.Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Иосиф Кобзов покинул клинику. Комментируя ситуацию, Лев Лещенко опроверг эти сведения.Знаменитый баритон России подчеркнул: «Нет, Кобзона не выписали. Состояние у него стабильно тяжелое».О госпитализации Иосифа Кобзона стало известно в прошлом месяце. По слухам, он впал в кому и находился при смерти. В интервью журналистам, его супруга Неля Кобзон опровергла эти домыслы и выразила благодарность всем неравнодушным, которые молятся за здоровье выдающегося российского деятеля культуры.О заболевании Кобзона раком СМИ сообщали в 2005 году. С тех пор он перенес несколько курсов химиотерапии, а также несколько хирургических вмешательств.