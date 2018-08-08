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Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона

Известный советский и российский исполнитель Лев Лещенко рассказал о состоянии здоровья своего коллеги и депутата ГД РФ Иосифа Кобзона.

По словам певца, Кобзона не выписывали из больницы ввиду его стабильно тяжелого состояния.

Лев Лещенко рассказал про состояние Кобзона

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Иосиф Кобзов покинул клинику. Комментируя ситуацию, Лев Лещенко опроверг эти сведения.

Знаменитый баритон России подчеркнул: «Нет, Кобзона не выписали. Состояние у него стабильно тяжелое».

О госпитализации Иосифа Кобзона стало известно в прошлом месяце. По слухам, он впал в кому и находился при смерти. В интервью журналистам, его супруга Неля Кобзон опровергла эти домыслы и выразила благодарность всем неравнодушным, которые молятся за здоровье выдающегося российского деятеля культуры.

О заболевании Кобзона раком СМИ сообщали в 2005 году. С тех пор он перенес несколько курсов химиотерапии, а также несколько хирургических вмешательств.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:00
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