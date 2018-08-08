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Мать Сергея Скрипаля планирует посетить Великобританию

90-летняя Елена Скрипаль намерена посетить Великобританию, чтобы встретиться с сыном, британским агентом и экс-сотрудником ГРУ РФ Сергеем Скрипалем.

Мать Сергея Скрипаля планирует посетить Великобританию

Сведения об этом распространила сегодня его племянница Виктория. По словам молодой женщины, она будет только сопровождающей, тогда как документы будут подаваться от имени матери.

Виктория Скрипаль сообщила, что пожилая мать надеется на встречу с сыном и верит, что ей дадут разрешение на свидание с ним. Хотя самой Виктории отказывали неоднократно.

В начале марта 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили в парке Солсбери в бессознательном состоянии. На настоящее время они оба вышли из больницы. Этот инцидент стал поводом для крупного международного скандала. Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего сотрудника ГРУ нервно-паралитическим газом «Новичок», но Россия категорически отвергла эти обвинения.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:53
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