Шепелев поймал сына Яны Рудковской на лжи

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 6 Авг 2018 в 9:33 PDT

В проекте телеведущий задаёт участникам вопросы, проверяя их на детекторе лжи. Шепелев спросил у мальчика, нарушала ли когда-нибудь его мама закон. На что Саша ответил отрицательно, а детектор лжи среагировал, после чего шоумен обвинил его в том, что он говорит неправду. Тогда ребёнок начал защищать свою мать, убеждая в её невиновности.Дмитрий Шепелев показал ребёнку снимок, на котором малыш якобы пьёт алкоголь из бутылки. На что мальчик ответил, что употреблял лимонад, а не шампанское. Также Саша рассказал, что во время съёмок клипа, где он принимал участие, так положено было.5-летний сын Рудковской и Плющенко мечтает стать знаменитым спортсменом, для этого он прикладывает большие усилия. Мальчик каждый день рано встаёт и отправляется на тренировки, выходной у него только в воскресенье.