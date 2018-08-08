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Шепелев поймал сына Яны Рудковской на лжи

Младший сын Яны Рудковской принял участие в съёмках передачи «Видели видео». Ведущий шоу Дмитрий Шепелев обвинил 5-летнего Александра во лжи.

Шепелев поймал сына Яны Рудковской на лжи


В проекте телеведущий задаёт участникам вопросы, проверяя их на детекторе лжи. Шепелев спросил у мальчика, нарушала ли когда-нибудь его мама закон. На что Саша ответил отрицательно, а детектор лжи среагировал, после чего шоумен обвинил его в том, что он говорит неправду. Тогда ребёнок начал защищать свою мать, убеждая в её невиновности.

Дмитрий Шепелев показал ребёнку снимок, на котором малыш якобы пьёт алкоголь из бутылки. На что мальчик ответил, что употреблял лимонад, а не шампанское. Также Саша рассказал, что во время съёмок клипа, где он принимал участие, так положено было.

5-летний сын Рудковской и Плющенко мечтает стать знаменитым спортсменом, для этого он прикладывает большие усилия. Мальчик каждый день рано встаёт и отправляется на тренировки, выходной у него только в воскресенье.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:52
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