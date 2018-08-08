Первый российский спорткар Marussia продают за 10 млн рублей

Объявление о продаже спорткара накануне появилось на сайте «Авто.ру». Машину 2008 года выпуска выставил на торги новосибирский автодилер за 10 миллионов рублей. Автомобиль Marussia B1 имеет порядковый номер «9», под ним транспортное средство принимало участие в открытии официального дилерского центра Marussia Motors в Москве и в фотосессии молодого автопроизводителя в Монте-Карло.В подкапотном пространстве спорткара установлен 6-цилиндровый атмосферный двигатель объёмом 3,5 литра мощностью 300 лошадиных сил. До контрольной «сотки» автомобиль разгоняется за 5 секунд, а его максимальная скорость 250 км/час.Компания Marussia Motors существовала в период с 2007 по 2014 годы, за это время производитель успел выпустить в серию 30 прототипов Marussia B1 и B2.