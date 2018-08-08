Сервис Tutu.ru провёл голосование на «самое веселое» название населенного пункта России

В ходе голосования первое место досталось деревне «Чуваки». Такое название посчитали самым смешным 27,1% пользователей. На втором месте в данном рейтинге оказалось село «Мошонки». Тройку ТОП самых весёлых названий российских населённых пунктов замыкает «Варварина Гайка».В десятку данного рейтинга также вошли «Пчелы» и «Большой Смердяч». На шестом и седьмом месте оказались «Жадины» и «Добрые пчелы». Далее идёт «Дно» и «Колбаса». Десятку ТОП замыкает «Кура-Цеце».