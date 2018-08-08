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Сервис Tutu.ru провёл голосование на «самое веселое» название населенного пункта России

Сервисом путешествий Tutu.ru, было проведено необычное голосование. В данном случае выбирали «самое веселое» название населенного пункта на территории России.

Сервис Tutu.ru провёл голосование на «самое веселое» название населенного пункта России


В ходе голосования первое место досталось деревне «Чуваки». Такое название посчитали самым смешным 27,1% пользователей. На втором месте в данном рейтинге оказалось село «Мошонки». Тройку ТОП самых весёлых названий российских населённых пунктов замыкает «Варварина Гайка».

В десятку данного рейтинга также вошли «Пчелы» и «Большой Смердяч». На шестом и седьмом месте оказались «Жадины» и «Добрые пчелы». Далее идёт «Дно» и «Колбаса». Десятку ТОП замыкает «Кура-Цеце».

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:30
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