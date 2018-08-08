Ученые отыскали новый способ лечения ВИЧ

Они сделали вывод, что два гена CMPK2, а также BCLG активируются селективно при наличии интерферона первого типа. Данный препарат применялся как первая линия лечения против гепатита С. Учёные, чтобы понять взаимодействие данных вирусов набрали группу людей из 19 человек с диагнозами хроническая ВИЧ-инфекция и вышеуказанным заболеванием. При этом испытуемым стали делать инъекции интерферона.После недели применения препарата у участников состав крови улучшился в среднем в 10 раз. По словам исследователей, уровень подавления ВИЧ в экспериментах с интерфероном, является недостаточно большим, чтобы оправдать применение препарата для самостоятельного лечения.