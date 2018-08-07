Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову квартиры, если она выйдет замуж за Романа Капаклы

Публикация от Мнение Дом2 (@d2_mnenie) 4 Авг 2018 в 10:18 PDT

Так, к примеру, молодой человек намекнул на то, что по возвращению в Москву они с избранницей начнут подготовку к настоящей свадьбе, подчеркнув, что его не пугает совместная жизнь с Мариной за периметром.И по словам Африкантовой, у них с Капаклы действительно все будет хорошо, ведь у ее семьи есть пустая квартира в столице, где они смогут жить до тех пор, пока не приобретут собственную.Однако, на днях мама участницы дала небольшое интервью, в котором заявила, что никакой квартиры своей дочери не даст, если она действительно собралась замуж за такого хама и «трамвайного матершинника», как Рома.Татьяна Владимировна, которая еще совсем недавно нарадоваться не могла будущему зятю, отметила, что Марина действительно в праве самостоятельно решать, с кем связывать свою судьбу, но, по ее мнению, брак если и состоится, то продлится не долго.