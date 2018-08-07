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Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову квартиры, если она выйдет замуж за Романа Капаклы

Несколько недель назад участники телепроекта «Дом-2» Роман Капаклы и Марина Африкантова сыграли сейшельскую свадьбу на Острове любви. И хотя юридической силы их брак не имеет, возлюбленные признались, что это лишь первый шаг и они настроены весьма решительно.

Так, к примеру, молодой человек намекнул на то, что по возвращению в Москву они с избранницей начнут подготовку к настоящей свадьбе, подчеркнув, что его не пугает совместная жизнь с Мариной за периметром.

Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову квартиры, если она выйдет замуж за Романа Капаклы

И по словам Африкантовой, у них с Капаклы действительно все будет хорошо, ведь у ее семьи есть пустая квартира в столице, где они смогут жить до тех пор, пока не приобретут собственную.

Однако, на днях мама участницы дала небольшое интервью, в котором заявила, что никакой квартиры своей дочери не даст, если она действительно собралась замуж за такого хама и «трамвайного матершинника», как Рома.

Татьяна Владимировна, которая еще совсем недавно нарадоваться не могла будущему зятю, отметила, что Марина действительно в праве самостоятельно решать, с кем связывать свою судьбу, но, по ее мнению, брак если и состоится, то продлится не долго.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:44
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