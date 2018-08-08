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Компания Ford подняла цены практически на все авто в России

На российском авторынке в августе подорожали 5 из 6 моделей марки Ford на 9 000 – 75 000 руб. Неизменной осталась цена на паркетник Ford Kuga.

Компания Ford подняла цены практически на все авто в России


Цена на седан и хэтчбек Ford Fiesta повысилась на 9 000 руб. Седан можно приобрести за 831 000 - 1 016 000 руб. Хэтчбек стоит 821 000 - 1 006 000 руб. Обновленный кросс Ford EcoSport увеличился в цене на 12 000 руб (971 000 - 1 411 000 руб). Дорестайлинговая версия стала дороже на 10 000 руб. За нее придётся выложить 952 000 - 1 258 000 руб. Версия Ford Focus подорожала на 12 000 руб. Цена хэтчбека составляет 817 000 - 1 241 000 руб. Седан имеет цену в 934 000 - 1 251 000 руб. Универсал стоит 944 000 - 1 261 000 руб.

Транспортное средство Ford Explorer в любой версии помимо XLT стало дороже на 35 000 руб. Российским автомобилистам теперь это авто обойдётся в 2 719 000 - 3 257 000 руб. Самое большее подорожала версия Ford Mondeo. Цена на эту машину увеличилась на 40 000 – 75 000 руб. Такую машину можно приобрести от 1 425 000 до 2 035 000 руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:00
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