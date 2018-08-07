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Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее доме, которые стоят по 2 миллиона рублей

Ни для кого не секрет, что вот уже несколько месяцев подряд популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина занимается ремонтом своего загородного двухэтажного дома. Практически ежедневно она делится со своими подписчиками свежими фотографиями, на которых виден прогресс и делится некоторыми тонкостями выбора стройматериалов или мебели.

Однако совсем скоро все это закончится, поскольку ремонт ее дома находится на последней стадии и совсем скоро знаменитость вместе со своей семьей и домашними питомцами переедет. Ну а пока, она занимается такими приятными делами, как выбирает технику и другие детали интерьера, рассказывая при этом все своим подписчикам.

Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее доме, которые стоят по 2 миллиона рублей

Так, в одной из последних фотографий в «сториз» Бородина похвасталась своими коврами, которые будут лежать в некоторых комнатах. На них еще остались ценники, которые крайне сильно удивили фанатов ведущей «Дома-2» – один из таких ковров стоил, если верить фотографии, 2 миллиона рублей, а другой – 1,6 миллионов рублей. Таким образом, цена одного изделия интерьера обошлась звезде и ее супругу Омару Курбанову больше, чем стоимость одной однокомнатной квартиры.

Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее доме, которые стоят по 2 миллиона рублей

Далеко не все фанаты разделили радость этих фотографий. Для многих эти фотографии вызвали множество негатива, о чем и было написано в комментариях под публикациями Бородиной. Фанаты считают, что хвастаться запредельными стоимостями ковров для квартиры – это банальное показушество, и достойного в этом ничего нет. Такого мнения придерживались большинство комментирующих.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:18
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