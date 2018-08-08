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PSA отчиталась за продажу авто по программам автомобильного кредитования

Компания PSA, которая собирает т/с под брендами Citroёn и Peugeot, отчиталась за продажу авто по программам автомобильного кредитования за прошедшие 7 месяцев текущего года. Производитель продал всего 37,5% такой продукции от всего объема реализованных машин.

PSA отчиталась за продажу авто по программам автомобильного кредитования


Самыми популярными являются Peugeot 408, а также Citroёn C4. Доля моделей Peugeot 408, проданных в кредит составила 43,5%, Citroёn C4 – 56%. Первая версия расценивается от 979 тыс руб, вторая - от 999 тыс руб. Далее следует кроссовер Peugeot 3008. Практически 25% данных SUV покупают в кредит. Паркетник расценивается от 1,819 млн руб. Авторынок РФ увеличивается. Большую роль в этом отыгрывают кредитные программы, включая также льготные. Недавно закончились две государственные программы «Первый автомобиль», а также «Семейный автомобиль». Французы благодаря им смогли за неполный год из всех кредитных продать 12% авто. Это практически вдвое больше прошлогодних показателей.

Peugeot за первое полугодие сумела продать 2 955 транспортных средств (плюс 33%). Citroёn в данном случае реализовал 2 145 автомобилей (плюс 7%).

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:37
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