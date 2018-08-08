Ученые обнаружили источник следов «темной материи» в центре Млечного Пути

В 2009 году телескоп «Ферми» обнаружил, что излучения в центре галактики с яркостью в зоне высокоэнергетического участка спектра, намного превышают теоретические показатели. Исследователи предположили, что источником излучения «темной материи» стали распады сталкивающихся частиц.Наблюдения, которые продолжаются до сих пор, за объектом с помощью «Ферми» и телескопа NuSTAR, поставили под сомнения выдвинутую раньше гипотезу. Специалисты заметили противоречивый предыдущему заключению характер распределение свечения. Ученым оно напоминало точки, которые расположены отдельно. Опираясь на полученные данные, исследователи предположили, что подобные излучения могли порождать нейтронные звезды.Специалистам из Амстердамского университета удалось подкрепить доказательствами новую гипотезу. Ученые обработали данные телескопа «Ферми» специальным алгоритмом, сравнив массы миллисекундных пульсаров на разных участках в центре Млечного пути и яркость в гамма-диапазоне. Выяснилось, что существовала взаимосвязь между силой свечения «темной материи» и местами скопления звезд.