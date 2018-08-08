АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Volkswagen Polo получил новую спецверсию в России

Сегодня стало известно, что немецкий автомобильный гигант Volkswagen пополнил российский рынок новой версией седана Polo, который в названии получил приставку Joy. В компании поспешили отметить об ограниченной серии, а потому счастливыми обладателями новинки станут лишь 500 клиентов.

К настоящему времени установлено, что данная модификация выполнена в соответствии с функциями по комплектации Comfortline, а также предлагается на выбор покупателям одна из трех окрасок кузова. Для более агрессивного и современного дизайна здесь используются 15-дюймовые литые диски, более затемненные фонари и головная оптика автомобиля. Также новинкой для этой комплектации Volkswagen Polo стало наличие подогрева передних сидений и даже лобового стекла. Также в салоне не составит труда разглядеть продвинутую мультимедийную систему с 6,5-дюймовым дисплеем.

Volkswagen Polo получил новую спецверсию в России


Несмотря на то, что производитель старается не задерживаться на ранее выпущенных модификациях, именно модель Volkswagen Polo сумела завоевать четвертую строчку в перечне самых продаваемых автомобилях в России. Не исключается, что пополнение новой ограниченной серии позволит превзойти прошлые показатели и занять ведущие позиции в рейтинге бестселлеров на отечественном рынке.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 05:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лесные пожары в Ирландии открыли послание Второй
Volkswagen Polo получил новую спецверсию в России
Ушёл из жизни Аркадий Шер, работавший над
Гитару Джорджа Харрисона выставили на торги за
«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера
Скончался известный музыкант Андрей Крисанов
Microsoft решила продлить работу Skype 7 из-за
Инженеры создали систему точечной очистки воды
Озвучены характеристики и достоинства смартфона
Ученые не считают Парижское соглашение по климату
Creative представила беспроводные наушники
Местные жители в панике покидают окрестности
Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую
Названы рублёвые цены на "топовый" кроссовер
Российские школьники заработали четыре медали на
Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony
Минздрав РФ опубликован список регионов где
Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как
В Черногории скоростной катер сбил туристку из
Армен Джигарханян продолжил работу после
Canon представила компактный фотопринтер Zoemini
В небе заметили НЛО, который менял свою форму
Ученые заявили, что стресс помогает усвоить
Появились слухи, что Илья Яббаров бросил
Яна Рудковская порадовала поклонников образом
Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову
«Ольга очень странно себя ведет»:
Анна Хилькевич призналась мужу в любви в
Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Просмотреть все новости