Volkswagen Polo получил новую спецверсию в России

К настоящему времени установлено, что данная модификация выполнена в соответствии с функциями по комплектации Comfortline, а также предлагается на выбор покупателям одна из трех окрасок кузова. Для более агрессивного и современного дизайна здесь используются 15-дюймовые литые диски, более затемненные фонари и головная оптика автомобиля. Также новинкой для этой комплектации Volkswagen Polo стало наличие подогрева передних сидений и даже лобового стекла. Также в салоне не составит труда разглядеть продвинутую мультимедийную систему с 6,5-дюймовым дисплеем.Несмотря на то, что производитель старается не задерживаться на ранее выпущенных модификациях, именно модель Volkswagen Polo сумела завоевать четвертую строчку в перечне самых продаваемых автомобилях в России. Не исключается, что пополнение новой ограниченной серии позволит превзойти прошлые показатели и занять ведущие позиции в рейтинге бестселлеров на отечественном рынке.