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Ушёл из жизни Аркадий Шер, работавший над созданием героев мультфильма «Простоквашино»

Аркадий Шер, являющийся советским художником-мультипликатором, работавшим над героями известного мультфильма «Простоквашино», ушёл из жизни 7 августа после продолжительной тяжёлой болезни. Об этом сообщила его сестра.

Ушёл из жизни Аркадий Шер, работавший над созданием героев мультфильма «Простоквашино»


На момент смерти Аркадию Шер было 85 лет. Родственница режиссера мультипликации во Всемирной сети написала про его кончину. Про уход из жизни художника проинформировали также в Союзе кинематографистов РФ. Елена Баринова - режиссер-мультипликатор, отметила, что у мастера анимационного кино наблюдалось воспаление суставов. Шер на протяжении последних 8 лет не мог рисовать. Баринова рассказала, что Шер был очень добрым, замечательным, милым человеком и настоящим мультипликатором. Он создал образы почтальона Печкина, Дяди Фёдора, Кота Матроскина и прочих героев. Мультипликатор являлся автором, а также художником-иллюстратором книг «Тридесятые сказки» и «Попался волчок на крючок».

Мастер анимации участвовал в создании более 50 произведений. Шер стоял у истоков популярного культового мультсериала «Простоквашино». Потом он работал над мультипликационным фильмом «Зима в Простоквашино».

 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:30
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