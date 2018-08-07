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По словам пиар-директора, Ольга Бузова купила не хлебозавод, а небольшую частную пекарню

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод и теперь намерена покорить мир своей выпечкой. А на днях пиар-директор Антон Богославский подтвердил это, более подробно рассказав о планах знаменитости.

По словам молодого человека, Оля купила не огромное предприятие с различными цехами, а небольшую частную пекарню, предназначенную для выпечки небольших партий мучных изделий.

По словам пиар-директора, Ольга Бузова купила не хлебозавод, а небольшую частную пекарню

Поначалу новое предприятие будет работать исключительно для ресторана BUZfood, который открылся на Цветном бульваре несколько месяцев назад, массово производя собственные булочки, круассаны, батоны, французские багеты и так далее, но в дальнейшем есть план выйти на отечественный рынок и поставлять продукцию в различные сети супермаркетов.

Кроме того, Бузова видит развитие пекарского бизнеса и в дальнейшем надеется расширить линейку вплоть до пирожных, тортов и простого хлеба.

Вся продукция, производимая на пекарне, будет дегустировать Оля. Певица не планирует выпускать изделия, которые не понравятся по вкусу ее посетителям, поэтому лично будет пробовать варианты выпускаемых мучных изделий, а уже после давать согласие или браковать ту или иную выпечку.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:45
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