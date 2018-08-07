По словам пиар-директора, Ольга Бузова купила не хлебозавод, а небольшую частную пекарню

По словам молодого человека, Оля купила не огромное предприятие с различными цехами, а небольшую частную пекарню, предназначенную для выпечки небольших партий мучных изделий.Поначалу новое предприятие будет работать исключительно для ресторана BUZfood, который открылся на Цветном бульваре несколько месяцев назад, массово производя собственные булочки, круассаны, батоны, французские багеты и так далее, но в дальнейшем есть план выйти на отечественный рынок и поставлять продукцию в различные сети супермаркетов.Кроме того, Бузова видит развитие пекарского бизнеса и в дальнейшем надеется расширить линейку вплоть до пирожных, тортов и простого хлеба.Вся продукция, производимая на пекарне, будет дегустировать Оля. Певица не планирует выпускать изделия, которые не понравятся по вкусу ее посетителям, поэтому лично будет пробовать варианты выпускаемых мучных изделий, а уже после давать согласие или браковать ту или иную выпечку.