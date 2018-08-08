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«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера Hyundai Tucson в Калининграде

Сегодня стало известно о начале выпуска обновленного южнокорейского кроссовера Hyundai Tucson на отечественном заводе "Автотор" в Калининграде. Свежую модель в скором времени можно будет приобрести у официальных дилеров.

Что касается изменений по внешнему виду автомобиля, то здесь первостепенно следует обозначить установку более современной решетки радиатора, стильного бампера и полностью измененную головную оптику. Также разработчиками установлена система, которая позволяет автоматически использовать дальний свет фар, чего не было в предыдущей модификации. В салоне дополнилась мультимедийная система с множеством улучшений, например, беспроводная зарядка для смартфонов.

«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера Hyundai Tucson в Калининграде


В качестве дополнительных помощников для водителя в кроссовере Hyundai Tucson нового поколения выступают системы круиз контроля, адаптированный мониторинг слепых зон, а также функция сканирования усталости водителя. В скором времени можно будет узнать и о том, какие модификации и с какими моторами можно будет получить от российского завода, занимающегося выпуском южнокорейских автомобилей бренда Hyundai.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 03:35
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