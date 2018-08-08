«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера Hyundai Tucson в Калининграде
Сегодня стало известно о начале выпуска обновленного южнокорейского кроссовера Hyundai Tucson на отечественном заводе "Автотор" в Калининграде. Свежую модель в скором времени можно будет приобрести у официальных дилеров.
Что касается изменений по внешнему виду автомобиля, то здесь первостепенно следует обозначить установку более современной решетки радиатора, стильного бампера и полностью измененную головную оптику. Также разработчиками установлена система, которая позволяет автоматически использовать дальний свет фар, чего не было в предыдущей модификации. В салоне дополнилась мультимедийная система с множеством улучшений, например, беспроводная зарядка для смартфонов.
В качестве дополнительных помощников для водителя в кроссовере Hyundai Tucson нового поколения выступают системы круиз контроля, адаптированный мониторинг слепых зон, а также функция сканирования усталости водителя. В скором времени можно будет узнать и о том, какие модификации и с какими моторами можно будет получить от российского завода, занимающегося выпуском южнокорейских автомобилей бренда Hyundai.
Что касается изменений по внешнему виду автомобиля, то здесь первостепенно следует обозначить установку более современной решетки радиатора, стильного бампера и полностью измененную головную оптику. Также разработчиками установлена система, которая позволяет автоматически использовать дальний свет фар, чего не было в предыдущей модификации. В салоне дополнилась мультимедийная система с множеством улучшений, например, беспроводная зарядка для смартфонов.
В качестве дополнительных помощников для водителя в кроссовере Hyundai Tucson нового поколения выступают системы круиз контроля, адаптированный мониторинг слепых зон, а также функция сканирования усталости водителя. В скором времени можно будет узнать и о том, какие модификации и с какими моторами можно будет получить от российского завода, занимающегося выпуском южнокорейских автомобилей бренда Hyundai.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 03:35