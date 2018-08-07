Участница «Дома-2» Александра Черно стала блондинкой

Поэтому в срочном порядке была подключена рекламная клиника пластической хирургии, где возлюбленной Иосифа Оганесяна уменьшат размер живота, сделают липосакцию некоторых частей тела, а также увеличат грудь до 4,5 размера.Однако, по мнению редакторов, этого все равно мало для того, чтобы называть «полной перезагрузкой», а потому Сашу отправили к стоматологу, где ей сделали отбеливание зубов, к косметологу, где ей с помощью уколов увеличили губы и выделили подбородок, лоб и скулы.Кроме того, совсем скоро участница отправится на визит к стилисту, который подберет ей гардероб под тип похудевшей фигуры, а также даст рекомендации на будущее. А также Черно полностью изменит свой имидж, точнее уже изменила.В Сети уже появилось несколько видео, на которых девушка предстала блондинкой, но окончательного результата, пока не показали. Впрочем, зрители не сомневаются в том, что совсем скоро в эфир выйдет выпуск полностью посвященный Саше, в котором им и покажут все внешние изменения участницы.