Участница «Дома-2» Александра Черно стала блондинкой
Двухмесячная «перезагрузка» участницы телепроекта «Дом-2» Александры Черно подошла к концу. С ней работали стилисты, визажисты, диетологи, фитнес-тренера, учили говорить, красиво ходить на каблуках, в стрессовых ситуациях держать себя в руках и еще много чему, однако по итогу девушке удалось сбросить лишь 17 килограмм из 30.
Поэтому в срочном порядке была подключена рекламная клиника пластической хирургии, где возлюбленной Иосифа Оганесяна уменьшат размер живота, сделают липосакцию некоторых частей тела, а также увеличат грудь до 4,5 размера.
Однако, по мнению редакторов, этого все равно мало для того, чтобы называть «полной перезагрузкой», а потому Сашу отправили к стоматологу, где ей сделали отбеливание зубов, к косметологу, где ей с помощью уколов увеличили губы и выделили подбородок, лоб и скулы.
Кроме того, совсем скоро участница отправится на визит к стилисту, который подберет ей гардероб под тип похудевшей фигуры, а также даст рекомендации на будущее. А также Черно полностью изменит свой имидж, точнее уже изменила.
В Сети уже появилось несколько видео, на которых девушка предстала блондинкой, но окончательного результата, пока не показали. Впрочем, зрители не сомневаются в том, что совсем скоро в эфир выйдет выпуск полностью посвященный Саше, в котором им и покажут все внешние изменения участницы.
Поэтому в срочном порядке была подключена рекламная клиника пластической хирургии, где возлюбленной Иосифа Оганесяна уменьшат размер живота, сделают липосакцию некоторых частей тела, а также увеличат грудь до 4,5 размера.
Однако, по мнению редакторов, этого все равно мало для того, чтобы называть «полной перезагрузкой», а потому Сашу отправили к стоматологу, где ей сделали отбеливание зубов, к косметологу, где ей с помощью уколов увеличили губы и выделили подбородок, лоб и скулы.
Кроме того, совсем скоро участница отправится на визит к стилисту, который подберет ей гардероб под тип похудевшей фигуры, а также даст рекомендации на будущее. А также Черно полностью изменит свой имидж, точнее уже изменила.
В Сети уже появилось несколько видео, на которых девушка предстала блондинкой, но окончательного результата, пока не показали. Впрочем, зрители не сомневаются в том, что совсем скоро в эфир выйдет выпуск полностью посвященный Саше, в котором им и покажут все внешние изменения участницы.