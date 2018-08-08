Гитару Джорджа Харрисона выставили на торги за $518 000

Харрисон пользовался гитарой Maton Mastersound MS-500, изготовленной в Австралии, когда его любимый инструмент был в ремонте. Музыкант с этой гитарой выступал на нескольких концертах, включая также последний. Его провели 3 августа 1963 года в Ливерпуле в рамках зала The Cavern Club. Аукционер Люк Хоббс отметил, что данный музыкальный инструмент связан напрямую с началом «битломании», которая охватила впоследствии весь мир. По его словам гитара имеет прекрасную историю, которая подтверждена различными фотографиями и письмами. Её также упомянули в одной из книг, посвящённых Beatles.В США в рамках аукциона Julien's Auctions раньше выставили первую электрогитару Харрисона. Музыкант на гитаре Hoffner Club 40 играл как ведущий гитарист в коллективе The Quarrymen.