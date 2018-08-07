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Алиана Устиненко показала подписчикам своего нового ухажера

Участница известного телепроекта «Дом-2» Алиана Устиненко представила поклонникам своего нового ухажера, который пришел к на кастинг, чтобы покорить ее сердце.

Не так давно на проект вернулась Алиана Устиненко. Девушка заявила, что устала от одиночества, ей тоже хочется женского счастья, и поэтому она готова построить новые отношения с мужчиной.

Алиана Устиненко показала подписчикам своего нового ухажера

Не успев толком освоиться на шоу, Алиана отправилась в кастинг по южным городам России. Стоит отметить, что эта поездка уже успела принести свои плоды: Устиненко познакомилась с Василием, который пришел на кастинг к девушке.

Молодой человек сразу заявил о своей симпатии к Алиане и добавил, что намерен добиться взаимности. Устиненко отметила, что молодой человек ей симпатичен. Девушка даже успела представить парня своим подписчикам.

«На кастинге ко мне пришел Василий. Актер, футболист, по мнению ребят — очень достойный парень. Устроил мне красивое свидание, хочет серьезных отношений. Как думаете, подходит мне Вася?», — написала Алиана.


Пользователи оценив внешние данные молодого человека отметили, что он действительно подходит Алиане, так как создает впечатление серьезного и надежного человека. Поклонники надеются, что Устиненко удастся наладить свою личную жизнь с этим парнем, так как на его фоне она выглядит юной и хрупкой.

Алиана Устиненко показала подписчикам своего нового ухажера

Некоторый добавили, что теперь Александр Гобозов должен будет умереть от ревности. Правда сам Саша сейчас пытается наладить свою личную жизнь. Мужчина готовится к совместной жизни с Ольгой Жариковой.

Гобозов уже подал все необходимые документы на развод, теперь осталось лишь дождаться официального расторжения брака. Скорее всего, теперь Александру будет не интересно, с кем строит отношения Алина, если только это не будет касаться общения с их общим сыном Робертом.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:21
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