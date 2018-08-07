Алиана Устиненко показала подписчикам своего нового ухажера

«На кастинге ко мне пришел Василий. Актер, футболист, по мнению ребят — очень достойный парень. Устроил мне красивое свидание, хочет серьезных отношений. Как думаете, подходит мне Вася?», — написала Алиана.

Не так давно на проект вернулась Алиана Устиненко. Девушка заявила, что устала от одиночества, ей тоже хочется женского счастья, и поэтому она готова построить новые отношения с мужчиной.Не успев толком освоиться на шоу, Алиана отправилась в кастинг по южным городам России. Стоит отметить, что эта поездка уже успела принести свои плоды: Устиненко познакомилась с Василием, который пришел на кастинг к девушке.Молодой человек сразу заявил о своей симпатии к Алиане и добавил, что намерен добиться взаимности. Устиненко отметила, что молодой человек ей симпатичен. Девушка даже успела представить парня своим подписчикам.Пользователи оценив внешние данные молодого человека отметили, что он действительно подходит Алиане, так как создает впечатление серьезного и надежного человека. Поклонники надеются, что Устиненко удастся наладить свою личную жизнь с этим парнем, так как на его фоне она выглядит юной и хрупкой.Некоторый добавили, что теперь Александр Гобозов должен будет умереть от ревности. Правда сам Саша сейчас пытается наладить свою личную жизнь. Мужчина готовится к совместной жизни с Ольгой Жариковой.Гобозов уже подал все необходимые документы на развод, теперь осталось лишь дождаться официального расторжения брака. Скорее всего, теперь Александру будет не интересно, с кем строит отношения Алина, если только это не будет касаться общения с их общим сыном Робертом.