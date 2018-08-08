АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Скончался известный музыкант Андрей Крисанов

Андрей Валерьевич Крисанов, являющийся известным художником, актёром и музыкантом, скончался 7 августа текущего года. Артисту исполнилось 52 года.

Скончался известный музыкант Андрей Крисанов


Информацию о кончине Андрея Крисанова была выложена в Facebook Алексеем Вишней. Музыкант тяжело, а также долго болел. Согласно информации друзей, он ушёл из жизни после продолжительной и мучительной борьбы с онкологией. По словам Алексея Вишни, он просил зимой текущего года своего товарища дать интервью. Но Андрей ни о чем уже не хотел говорить. Крисанов прославился в своё время как талантливый, профессиональный бас-гитарист. Музыкант выступал в рок-секции «Поп-механика», в группе «Кино». Им была создана оригинальная обложка для альбома «Группа крови» популярной группы «Кино».

Андрей также успел сняться в таких легендарных картинах, как «Рок», «Последний герой», «АССА». Информацию о дате, а также месте проведения панихиды сообщат поздней.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Гитару Джорджа Харрисона выставили на торги за
«Автотор» начал выпуск обновленного кроссовера
Скончался известный музыкант Андрей Крисанов
Microsoft решила продлить работу Skype 7 из-за
Инженеры создали систему точечной очистки воды
Озвучены характеристики и достоинства смартфона
Ученые не считают Парижское соглашение по климату
Creative представила беспроводные наушники
Местные жители в панике покидают окрестности
Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую
Названы рублёвые цены на "топовый" кроссовер
Российские школьники заработали четыре медали на
Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony
Минздрав РФ опубликован список регионов где
Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как
В Черногории скоростной катер сбил туристку из
Армен Джигарханян продолжил работу после
Canon представила компактный фотопринтер Zoemini
В небе заметили НЛО, который менял свою форму
Ученые заявили, что стресс помогает усвоить
Появились слухи, что Илья Яббаров бросил
Яна Рудковская порадовала поклонников образом
Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову
«Ольга очень странно себя ведет»:
Анна Хилькевич призналась мужу в любви в
Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной
Скалолазка с трудом забралась на Монблан и там
Принц Гарри пришел на свадьбу своего друга в
Просмотреть все новости