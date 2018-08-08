Скончался известный музыкант Андрей Крисанов

Информацию о кончине Андрея Крисанова была выложена в Facebook Алексеем Вишней. Музыкант тяжело, а также долго болел. Согласно информации друзей, он ушёл из жизни после продолжительной и мучительной борьбы с онкологией. По словам Алексея Вишни, он просил зимой текущего года своего товарища дать интервью. Но Андрей ни о чем уже не хотел говорить. Крисанов прославился в своё время как талантливый, профессиональный бас-гитарист. Музыкант выступал в рок-секции «Поп-механика», в группе «Кино». Им была создана оригинальная обложка для альбома «Группа крови» популярной группы «Кино».Андрей также успел сняться в таких легендарных картинах, как «Рок», «Последний герой», «АССА». Информацию о дате, а также месте проведения панихиды сообщат поздней.