10-минутная медитация повышает когнитивные способности мозга

Испытуемых поделили на две группы. Участникам первой группы предлагали прослушивать 10-минутную запись медитации, а представители второй группы такой возможности не имели. После просмотра ученые измерили уровень когнитивных способностей студентов из обеих групп.Таким образом, было установлено, что первая группа с тестами справилась лучше, чем вторая.Хеди Кобер и Кэтрин Норрис из Йельского университета утверждают, что результаты этого эксперимента показывают, насколько эффективной может быть даже небольшая 10-минутная сессия медитации. Ее могут использовать те, кто не хочет тратить на это большое количество времени, но при этом необходимо немного расслабиться.