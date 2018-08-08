10-минутная медитация повышает когнитивные способности мозга
Специалисты из Йельского университета узнали, что короткая 10-минутная медитация способна положительно влиять на когнитивные способности мозга человека. Чтобы это узнать, ученым пришлось провести исследование, в котором участвовали студенты.
Испытуемых поделили на две группы. Участникам первой группы предлагали прослушивать 10-минутную запись медитации, а представители второй группы такой возможности не имели. После просмотра ученые измерили уровень когнитивных способностей студентов из обеих групп.
Таким образом, было установлено, что первая группа с тестами справилась лучше, чем вторая.
Хеди Кобер и Кэтрин Норрис из Йельского университета утверждают, что результаты этого эксперимента показывают, насколько эффективной может быть даже небольшая 10-минутная сессия медитации. Ее могут использовать те, кто не хочет тратить на это большое количество времени, но при этом необходимо немного расслабиться.
Испытуемых поделили на две группы. Участникам первой группы предлагали прослушивать 10-минутную запись медитации, а представители второй группы такой возможности не имели. После просмотра ученые измерили уровень когнитивных способностей студентов из обеих групп.
Таким образом, было установлено, что первая группа с тестами справилась лучше, чем вторая.
Хеди Кобер и Кэтрин Норрис из Йельского университета утверждают, что результаты этого эксперимента показывают, насколько эффективной может быть даже небольшая 10-минутная сессия медитации. Ее могут использовать те, кто не хочет тратить на это большое количество времени, но при этом необходимо немного расслабиться.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 06:50