АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.56 USD 63.54
Курс валют на 08.08.2018

Озвучены характеристики и достоинства смартфона LG Q8 2018

Сегодня в сети опубликовали технические характеристики и стоимость очередного флагмана LG Q8 2018. Специалисты прогнозируют высокий уровень спроса на новинку.

Несмотря на то, что данное устройство относится к среднему сегменту рынка, однако это лишь положительным образом может отразиться на покупательской способности клиентов. Хоть разработчики и не стали сделать внедрять самые топовые технические параметры, однако LG Q8 2018 сможет похвастаться максимальным уровнем защиты от влаги, пыли и даже резких перепадов температур. Более того, в ходе проводимых испытаний удалось установить, что при падении LG Q8 2018 имеет максимальную защиту, без повреждения основных деталей.

Озвучены характеристики и достоинства смартфона LG Q8 2018


Благодаря высокому классу защиты от влаги, новый смартфон вполне может использоваться в качестве подводного фотоаппарата, без страха лишиться работоспособного гаджета. Что касается технических параметров, то здесь установлен процессор Snapdragon 450, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Кроме того, экран LG Q8 2018 имеет 6,2 дюйма, что будет одобрено множеством пользователей, которые заинтересованы в выборе габаритных смартфонов. Также в бюджетной модели LG Q8 2018 используется технология быстрой зарядки, весьма актуальная для аккумулятора емкостью 3300 мАч.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 01:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Microsoft решила продлить работу Skype 7 из-за
Инженеры создали систему точечной очистки воды
Озвучены характеристики и достоинства смартфона
Ученые не считают Парижское соглашение по климату
Creative представила беспроводные наушники
Местные жители в панике покидают окрестности
Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую
Названы рублёвые цены на "топовый" кроссовер
Российские школьники заработали четыре медали на
Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony
Минздрав РФ опубликован список регионов где
Сергей Шнуров дал советы Евгению Петросяну, как
В Черногории скоростной катер сбил туристку из
Армен Джигарханян продолжил работу после
Canon представила компактный фотопринтер Zoemini
В небе заметили НЛО, который менял свою форму
Ученые заявили, что стресс помогает усвоить
Появились слухи, что Илья Яббаров бросил
Яна Рудковская порадовала поклонников образом
Татьяна Владимировна лишит Марину Африкантову
«Ольга очень странно себя ведет»:
Анна Хилькевич призналась мужу в любви в
Ксения Бородина показала подписчикам ковры в ее
Иосифа Кобзона выписали из больницы
Ксения Собчак еще 6 лет назад рассказала о тесной
Скалолазка с трудом забралась на Монблан и там
Принц Гарри пришел на свадьбу своего друга в
По словам пиар-директора, Ольга Бузова купила не
Участница «Дома-2» Александра Черно стала
Настасья Самбурская решила подразнить поклонников
Просмотреть все новости