Озвучены характеристики и достоинства смартфона LG Q8 2018

Несмотря на то, что данное устройство относится к среднему сегменту рынка, однако это лишь положительным образом может отразиться на покупательской способности клиентов. Хоть разработчики и не стали сделать внедрять самые топовые технические параметры, однако LG Q8 2018 сможет похвастаться максимальным уровнем защиты от влаги, пыли и даже резких перепадов температур. Более того, в ходе проводимых испытаний удалось установить, что при падении LG Q8 2018 имеет максимальную защиту, без повреждения основных деталей.Благодаря высокому классу защиты от влаги, новый смартфон вполне может использоваться в качестве подводного фотоаппарата, без страха лишиться работоспособного гаджета. Что касается технических параметров, то здесь установлен процессор Snapdragon 450, а также 4 гигабайта оперативной памяти. Кроме того, экран LG Q8 2018 имеет 6,2 дюйма, что будет одобрено множеством пользователей, которые заинтересованы в выборе габаритных смартфонов. Также в бюджетной модели LG Q8 2018 используется технология быстрой зарядки, весьма актуальная для аккумулятора емкостью 3300 мАч.