Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую обувь из переработанных пластиковых бутылок

По данным информационного агентства, стоимость одной пары такой обуви может находиться в пределах 90-190 долларов.Для одного комплекта требуется 17 пластиковых бутылок. Таким образом, проект PET VIVOBAREFOOT оказывает положительное влияние на окружающую среду, поскольку на разложение 17 пластиковых бутылок требуется 400 лет.В ассортименте будет спортивная обувь, повседневная обувь для городских условий и сапоги. Утверждается, что такой продукт сможет продержаться на 50% дольше времени, чем обычная обувь.