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Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую обувь из переработанных пластиковых бутылок

Как сообщается в издании Business Insider, представители американской компании VIVOBAREFOOT разработали проект по производству удобной ортопедической обуви. Известно, что она создается из переработанных пластиковых бутылок.

Компания VIVOBAREFOOT создала ортопедическую обувь из переработанных пластиковых бутылок


По данным информационного агентства, стоимость одной пары такой обуви может находиться в пределах 90-190 долларов.

Для одного комплекта требуется 17 пластиковых бутылок. Таким образом, проект PET VIVOBAREFOOT оказывает положительное влияние на окружающую среду, поскольку на разложение 17 пластиковых бутылок требуется 400 лет.

В ассортименте будет спортивная обувь, повседневная обувь для городских условий и сапоги. Утверждается, что такой продукт сможет продержаться на 50% дольше времени, чем обычная обувь.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 00:25
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