В Черногории скоростной катер сбил туристку из России
В Черногории 28-летнюю туристку из России сбил скоростной катер. Информация передана представителями Радио, а также телевидения Черногории (RTCG).
Как передают местные СМИ, данный инцидент случился в Которском заливе. В свою очередь столкновение произошло примерно в 500 метрах от берега. Согласно предварительным данным, катер направлялся из Котора в Прчань. Когда местный житель доставил российскую туристку в больницу, он был задержан полицией. Из достоверных источников стало известно, что катер, который сбил россиянку, шел по заливу под американским флагом. Туристку доставили в госпиталь, где медицинскими специалистами были выявлены переломы ребер у девушки, а также кровотечение. Ей провели удачную операцию. Пострадавшей в настоящее время ничто не угрожает. Представители пресс-службы посольства РФ в Черногории сообщили, что у них отсутствуют данные об инциденте.
Экстренные службы Черногории в июне спасли десять россиян. В данном случае туристы катались в районе города Бар на серфах, но их отнесло в море.
Как передают местные СМИ, данный инцидент случился в Которском заливе. В свою очередь столкновение произошло примерно в 500 метрах от берега. Согласно предварительным данным, катер направлялся из Котора в Прчань. Когда местный житель доставил российскую туристку в больницу, он был задержан полицией. Из достоверных источников стало известно, что катер, который сбил россиянку, шел по заливу под американским флагом. Туристку доставили в госпиталь, где медицинскими специалистами были выявлены переломы ребер у девушки, а также кровотечение. Ей провели удачную операцию. Пострадавшей в настоящее время ничто не угрожает. Представители пресс-службы посольства РФ в Черногории сообщили, что у них отсутствуют данные об инциденте.
Экстренные службы Черногории в июне спасли десять россиян. В данном случае туристы катались в районе города Бар на серфах, но их отнесло в море.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:35