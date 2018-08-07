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В Черногории скоростной катер сбил туристку из России

В Черногории 28-летнюю туристку из России сбил скоростной катер. Информация передана представителями Радио, а также телевидения Черногории (RTCG).

В Черногории скоростной катер сбил туристку из России


Как передают местные СМИ, данный инцидент случился в Которском заливе. В свою очередь столкновение произошло примерно в 500 метрах от берега. Согласно предварительным данным, катер направлялся из Котора в Прчань. Когда местный житель доставил российскую туристку в больницу, он был задержан полицией. Из достоверных источников стало известно, что катер, который сбил россиянку, шел по заливу под американским флагом. Туристку доставили в госпиталь, где медицинскими специалистами были выявлены переломы ребер у девушки, а также кровотечение. Ей провели удачную операцию. Пострадавшей в настоящее время ничто не угрожает. Представители пресс-службы посольства РФ в Черногории сообщили, что у них отсутствуют данные об инциденте.

Экстренные службы Черногории в июне спасли десять россиян. В данном случае туристы катались в районе города Бар на серфах, но их отнесло в море.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:35
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