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Ученые заявили, что стресс помогает усвоить негативную информацию

В ходе исследования ученые выяснили, что во время стресса негативная информация, которой некоторые люди склонны пренебрегать в более спокойной обстановке, воспринимается лучше.

Ученые заявили, что стресс помогает усвоить негативную информацию

Британские ученые повели исследование, состоящее из нескольких этапов. На первом группу из 35 добровольцев разделили на две части. В одной предложили после выполнения 6 математических задач, которые нужно было решить в течение 30 секунд, выступить перед жюри и это вызвало стресс. Другой группе дали несложные задания. После выполнения, всех участников исследования попросили оценить риск неблагоприятных моментов, включая ограбление или мошенничество.

Оказалось, что спокойным людям было легко усвоить позитивную информацию. Участники исследования корректировали оценку рисков, если становилось ясно, что он меньше ожидаемого, и продолжали недооценивать его при завышении. Добровольцы, оказавшиеся в стрессовой ситуации, поступали иначе и ухудшали прогнозы.

Следующий этап исследования проводился в Колорадо, в нем участвовало 28 пожарных. Всем участникам дали аналогичные задания первой группы. По завершению эксперимента психологи убедились, что стресс, действительно, влияет на восприятие информации об опасности.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00
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