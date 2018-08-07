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Ольга Жарикова отправилась в Наро-Фоминск налаживать отношения с Ольгой Васильевной

Ни для кого не секрет, что сейчас участнице реалити-шоу «Дом-2» Ольге Жариковой очень сложно находиться в периметре, поскольку коллектив ежедневно раздражает ее вопросами о том, что она думает по поводу воссоединения Александра Гобозова и Алианы Устиненко, демонстрируя фотографии и видео, на которых бывшие супруги весело проводят время вместе.

Подогревают ситуацию и неравнодушные зрители, считающие, что Саша и Алиана изначально планировали быть вместе, а весь этот спектакль с неприязнью друг к другу разыгрывают лишь для того, чтобы набить себе побольше рейтинга.

Ольга Жарикова отправилась в Наро-Фоминск налаживать отношения с Ольгой Васильевной

В комментариях к публикациям Оли они пишут девушке о том, что она стала жертвой плана супругов Гобозовых и рекомендуют ей как можно скорее бросать молодого человека и как можно дальше бежать с телепроекта.

В итоге ситуация дошла до того, что сгорая от злости и ревности Жарикова закрыла свой профиль в социальной сети Instagram, а на общей кухне разбила чуть-ли не последнюю чашку, дабы продемонстрировать коллегам свое нежелание общаться на тему Алианы и Саши.

Ольга Жарикова отправилась в Наро-Фоминск налаживать отношения с Ольгой Васильевной

Однако прошло несколько дней и участница все же взяла себя в руки, она решила, что возлюбленный не может ей изменить, ведь он ее любит и они планируют завести детей, а потому, пока Гобозов ночует с бывшей женой в одном номере и спит с ней в одной постели, Жарикова отправилась в Наро-Фоминск налаживать отношения с будущей свекровью и свекром.

О том, как прошло общение пока неизвестно, однако, судя по фотографии, которую Оля опубликовала у себя в Stories, у всех было хорошее настроение, а значит все у участницы получилось и Ольга Васильевна наконец поменяет о ней свое мнение.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:19
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