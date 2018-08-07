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Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона Марданшина

Телезрители не раз убеждались в том, что журнал реалити-шоу «Дом-2» никогда не был достоверным источником, поскольку на его страницах часто появлялся материал, который позже оказывался неправдивым. Из-за этого происходили ссоры и скандалы – участники, ставшие героями очередных ложных статей, выступали с критикой написанного материала и даже грозились отправиться в суд за клевету и вранье.

Так, к списку недовольных присоединился и экс-участник телестройки Саймон Марданшин. Когда парень был непосредственным жителем Поляны, многие знали его историю – он являлся выходцем из детского дома и крайне редко виделся со своей родной матерью, хотя этого ему крайне не хватало.

Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона Марданшина

На основе этого и была написана последняя статья в журнале, где, следуя тексту, Саймон планировал обратиться к федеральным каналам и к местным органам управления, чтобы те помогли ему пообщаться с родительницей. Парень даже лично разговаривал с близкой подругой мамы, но это не помогло.

Журнал написал, что из слов Марданшина идется о том, мол мама боится сына из-за возможной выгоды. Но ему ничего не нужно и он не хочет ничего у нее забирать, лишь встретится и поговорить.

После прочтения статьи экс-домовец выступил с резкой критикой издания. На своей странице в социальной сети Instagram он написал, что факты были перетянуты, а слова выдернуты из контекста и получилось, как будто он с жалостливым видом напрашивается на эту встречу. В конце молодой человек заявил, что больше никогда не даст интервью изданию «Дома-2».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:40
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