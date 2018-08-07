Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона Марданшина

Так, к списку недовольных присоединился и экс-участник телестройки Саймон Марданшин. Когда парень был непосредственным жителем Поляны, многие знали его историю – он являлся выходцем из детского дома и крайне редко виделся со своей родной матерью, хотя этого ему крайне не хватало.На основе этого и была написана последняя статья в журнале, где, следуя тексту, Саймон планировал обратиться к федеральным каналам и к местным органам управления, чтобы те помогли ему пообщаться с родительницей. Парень даже лично разговаривал с близкой подругой мамы, но это не помогло.Журнал написал, что из слов Марданшина идется о том, мол мама боится сына из-за возможной выгоды. Но ему ничего не нужно и он не хочет ничего у нее забирать, лишь встретится и поговорить.После прочтения статьи экс-домовец выступил с резкой критикой издания. На своей странице в социальной сети Instagram он написал, что факты были перетянуты, а слова выдернуты из контекста и получилось, как будто он с жалостливым видом напрашивается на эту встречу. В конце молодой человек заявил, что больше никогда не даст интервью изданию «Дома-2».