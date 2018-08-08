Инженеры создали систему точечной очистки воды
Представители Университета Райса создали технологию точечной очистки сточной и водопроводной воды от различных примесей и токсичных веществ. Сообщается, что предложенная инженерами методика требует меньше ресурсов и оказывает меньшее влияние на водные ресурсы.
Технология называется Rice U. Она предусматривает использование композитных электродов. С их помощью можно провести деионизацию жидкости, при этом электроды будут выборочно уничтожать целевые компоненты, присутствующие в воде.
Килин Ли, соавтор проекта, заявил, что данная методика является перспективной из-за своей гибкости. К примеру, специалисты при очистке воды могут уничтожать не все примеси, а избирательно избавляться только от опасных. Это может быть мышьяк в колодце, свинец или медь в водопроводе, а также кальций и сульфаты в сточных водах.
В ходе тестовых работ Rice U. смогла выполнить поставленную задачу и сохранить свою эффективность после 50 циклов очистки воды.
Технология называется Rice U. Она предусматривает использование композитных электродов. С их помощью можно провести деионизацию жидкости, при этом электроды будут выборочно уничтожать целевые компоненты, присутствующие в воде.
Килин Ли, соавтор проекта, заявил, что данная методика является перспективной из-за своей гибкости. К примеру, специалисты при очистке воды могут уничтожать не все примеси, а избирательно избавляться только от опасных. Это может быть мышьяк в колодце, свинец или медь в водопроводе, а также кальций и сульфаты в сточных водах.
В ходе тестовых работ Rice U. смогла выполнить поставленную задачу и сохранить свою эффективность после 50 циклов очистки воды.
Наука
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 02:00