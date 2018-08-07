АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к вмешательству в президентские выборы

Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к вмешательству в президентские выборы на Укранине. Процесс избрания главы государства запланирован на март 2019 года.

Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к вмешательству в президентские выборы


Журналисты издания «ПолитЭксперт» передают, что подготовку к вмешательству кроме Киева также считают вероятной в Вашингтоне и Брюсселе. Порошенко поручил СНБО побыстрей разобраться с данным вопросом. Лидер Украины отмечает, что выборы будущего года должны определить качество, а также темпы развития государства, а также его взаимодействие в среднесрочной перспективе с прочими государствами.

Российскую Федерацию обвиняли уже в факте вмешательства в выборы прочих стран, включая также Соединённые Штаты. В свою очередь Москва опровергает все соответствующие обвинения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LG представила смартфон среднего уровня Q8
Рассадник преступности и терроризма: власти
Инопланетяне проявляют огромный интерес к
Журнал телепроекта «Дом-2» оклеветал Саймона
Дело футболиста Федора Смолова по факту ДТП
Эпатажная звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к
Александр Малинин отказался общаться с дочерью
Стали известны технические характеристики
В кастинг-туре Александр Гобозов постоянно пьет,
Выпускник Королевского колледжа искусств
Ученые выяснили, что ежедневное употребление
Андрей Макаревич заявил о готовности выступить в
Андрей Шабарин перебрал с алкоголем на
Оператор Tele2 предлагает ночной безлимитный
Виктория Романец считает, что не стоит желать
Насилие в семье может передаться по наследству –
Знакомая пары сообщила, что Елена Степаненко
Хейтеры утверждают, что продюсер Ольги Бузовой
Xiaomi Pocophone F1 прошел тест на AnTuTu
Ксения Собчак была раскритикована за попытку
Житель Нидерландов запечатлел на камеру НЛО
Фанаты Ольги Жариковой выложили фото Алианы
«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети
Дмитрию Кварацхелия угрожают расправой, если он
Супруг россиянки из-за просмотра мультфильмов
Певица Бьянка вышла замуж за гитариста
Ученые заявили, что Луна могла быть дважды
Александра Гозиас призналась, что ей не хватает
Скончался актёр и режисёр Игорь Славинский
Просмотреть все новости