Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к вмешательству в президентские выборы
Пётр Порошенко сообщил про подготовку России к вмешательству в президентские выборы на Укранине. Процесс избрания главы государства запланирован на март 2019 года.
Журналисты издания «ПолитЭксперт» передают, что подготовку к вмешательству кроме Киева также считают вероятной в Вашингтоне и Брюсселе. Порошенко поручил СНБО побыстрей разобраться с данным вопросом. Лидер Украины отмечает, что выборы будущего года должны определить качество, а также темпы развития государства, а также его взаимодействие в среднесрочной перспективе с прочими государствами.
Российскую Федерацию обвиняли уже в факте вмешательства в выборы прочих стран, включая также Соединённые Штаты. В свою очередь Москва опровергает все соответствующие обвинения.
Журналисты издания «ПолитЭксперт» передают, что подготовку к вмешательству кроме Киева также считают вероятной в Вашингтоне и Брюсселе. Порошенко поручил СНБО побыстрей разобраться с данным вопросом. Лидер Украины отмечает, что выборы будущего года должны определить качество, а также темпы развития государства, а также его взаимодействие в среднесрочной перспективе с прочими государствами.
Российскую Федерацию обвиняли уже в факте вмешательства в выборы прочих стран, включая также Соединённые Штаты. В свою очередь Москва опровергает все соответствующие обвинения.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:31